Россия не готова к тому бремени, с которым она столкнется – ни логистически, ни финансово, ни культурно

Даже если России удастся победить в войне против Украины, на самом деле она проиграет. Война оставит российскому правительству сотни тысяч морально сломанных бывших солдат, санкции, долги, разрушенную территорию и пустую государственную казну – и это заставит Кремль принимать очень непопулярные решения.

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Авторы указывают, что Кремль нуждается в деньгах не только на войну, но и на обеспечение раненых солдат и членов семей погибших в Украине. Россия традиционно не очень заботилась о своих военных: попытка обеспечить нормальную для цивилизованных стран вещь, должное отношение к ветеранам, кажется российскому населению неадекватной, а российским финансистам – неподъемной.

"После почти двух с половиной лет изнурительной войны и Украина, и Россия понесли ужасные потери и потратили сотни миллиардов долларов. Несмотря на это, конфликт вряд ли завершится в ближайшее время, поскольку обе стороны все еще считают, что имеют больше преимуществ. Но цена будет уплачена не только на поле боя. Даже если боевые действия закончатся сегодня, экономические и демографические последствия для россиян будут ощущаться в течение нескольких поколений", – говорится в статье.

Россия не готова к тому бремени, с которым она столкнется – ни логистически, ни финансово, ни культурно. Финансовые расходы будут колоссальными: так, семья погибшего российского террориста получает выплату в 14 млн. рублей (против 7 млн. в начале войны). Издание оценивает необратимые потери РФ в 400 тысяч единиц живой силы, из которых не менее 100 тысяч погибших. Последняя цифра означает, что правительству РФ придется только единовременными выплатами выдать 900 млрд рублей для раненых и 1,4 трлн рублей для семей погибших, не считая сюда периодических выплат. Указанная сумма, 2,3 трлн рублей – это 6% государственного бюджета РФ на 2024 год. И главное – с каждым днем войны в Украине эта сумма будет расти.

Если Россия решит лечить своих солдат с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), стоимость лечения составит 15 тысяч долларов за единицу живой силы. То есть миллион террористов, воюющих против Украины, при условии получения этого расстройства хотя бы половиной из них, обойдется в лечении только от ПТСР в 600 млрд. рублей в год.

Кроме того, российские больницы банально неспособны пропустить через себя столько бывших и действующих военных. В РФ по состоянию на 2024 год работает 10 госпиталей для ветеранов, из которых только один специализируется на психологической реабилитации; этот госпиталь имеет… 32 койки. То есть попытки оказать медицинскую помощь всем воевавшим в Украине могут уничтожить медицинскую систему РФ.

Нехватка денег на выплаты, нежелание тратиться на лечение ПТСР и традиционно небрежное отношение к военным пополам с коррупцией могут привести к повторению ситуации с ветеранами войн в Афганистане и Чечне, когда большинство из них не нашли себя в гражданской жизни. В ноябре 1989 года оказалось, что до 60% прошедших Афганистан советских военных страдали алкоголизмом и наркоманией. А в середине 2000-х годов, уже при Путине, более 100 тысяч ветеранов обеих чеченских войн сидели в тюрьмах.

Также следует делать поправку на российский менталитет. Так, в РФ откровенные и открытые разговоры о войне считаются подрывающими доверие к армии. И, как уже было сказано, существует традиционно небрежное отношение к бывшим военным. В ближайшие десятилетия именно это станет главной проблемой Кремля: даже выиграв войну, Россия полностью проигрывает мир. Только одна лишь реабилитация военных может разрушить государство Путина и это без учета многих других факторов – санкций, разрушений и прочего.

Как сообщалось ранее, в России выразили готовность к переговорам с Украиной, но отказались делать это в рамках Саммита мира.

Отметим, что сейчас в Украине уже длительное время растет количество людей, не отрицающих идею начала мирных переговоров с Россией. Впрочем, противников этой идеи до сих пор большинство.