Мстят за ночной Курск? В Сумах и Харькове раздались взрывы, под удар попала больница

Последствия уточняются

После ночного удара по Киевщине, незадолго до 10 часов утра во вторник, 6 августа, в Харькове и Сумах раздались взрывы. В Харькове враг ударил по центральному району города.

"Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. О разрушениях и жертвах информация уточняется. Будьте осторожны — обстрел может продолжаться", — написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Вскоре он добавил, что в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне атаковали центр Харькова. На место выехали экстренные службы, последствия вражеских ударов устанавливаются. По его данным, под завалами могут быть люди. По состоянию на 10:22 двое людей обратились к медикам из-за острой реакции на стресс.

Задымление после взрыва

В Сумах раздались два мощных взрыва. Мониторинговые каналы предупреждали, что на город летит КАБ. Также сообщалось об угрозе применения баллистики. Жителей города призвали находиться в безопасных местах.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 6 августа, мощные взрывы прогремели в Курской области. В частности, пострадали город Суджа и другие населенные пункты. Вероятно, разъяренные россияне, которые не понимают, что такая ситуация является логическим продолжением войны, что они ведут против Украины, мстят за удары и атакуют пограничные города нашей страны.