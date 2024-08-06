Прорив росіян у Вовчанськ: білоруський доброволець назвав дві головні причини

Військовий пояснив ситуацію

Є дві основні причини, чому росіяни змогли так швидко прорватися у Вовчанськ. Зокрема захисники України зіткнулися з обмеженнями на використання зброї.

"Передусім нам два місяці не давали по них працювати, де у них були скупчення на кордоні. Була заборона на застосування американської зброї", — розповів один із найвпізнаваніших білоруських добровольців в Україні Ігор Янков, більш відомий за позивним "Янкі" у інтерв'ю "Українській правді".

Друга причина в тому, що ворог активно використовував кориговані авіабомби та дрони "Ланцет". Захиститися від них дуже важко.

"Друге – те, як вони діяли. Вони працювали з "Ланцетами", КАБами – то який би ти не був професіонал, яку б ти оборону не тримав, тобі не допоможе жодний бліндаж від КАБа. "Ланцет" – це баражуючий боєприпас, який шукає свою ціль, літає навколо. З ним так само дуже важко", — пояснив військовий.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці липня речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків" Віталій Саранцев заявив, що ворог зосередив на півночі Харківщини та у Бєлгородській області до 30 тисяч одиниць особового складу. Цифра приблизна, оскільки окупанти постійно перегруповують свої штурмові підрозділи.