В Росії стався вибух на важливому військовому заводі: є загиблі

Відомо, що троє робітників бригади загинули на місці, є поранені

В Росії у місті Стерлітамак, яке розташоване у Республіці Башкортостан (Башкирія) пролунав сильний вибух на важливому військовому заводі "Авангард". Це підприємство працює в інтересах російських терористів з корпорації "Ростех".

Про вибух повідомили російські ЗМІ. Інцидент стався під час проведення в одному з цехів демонтажних робіт – ремонтна бригада демонтувала у будівлі трубопровід, коли з невідомої причини стався вибух.

"Робітники порушили техніку безпеки під час різання труб і газоповітряна суміш спалахнула" – заявили у Слідчому комітеті РФ, коментуючи інцидент. Відомо, що троє робітників бригади загинули на місці, є поранені.

"Авангард" – підприємство зі складу державної корпорації "Ростех", яка серед інших компаній російської оборонної промисловості забезпечує війну в Україні. "Авангард" виготовляє озброєння та компоненти для реактивних систем залпового вогню. Завод знаходиться під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії та України.

Раніше "Телеграф" писав, що в окупованих містах Донецької та Луганської областей пролунала низка вибухів. Надійшли повідомлення про прильоти у Луганську та Макіївці. А перед цим, з’явилася інформація про те, що в окупованому Криму було остаточно знищено російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Він отримав серйозні пошкодження у вересні 2023 року, а тепер і зовсім пішов на дно.