Вночі мешканців Курська розбудили вибухи: що відомо про атаку (відео)

Росіяни звинувачують Україну

У ніч на п’ятницю, 2 серпня, у російському Курську було голосно. У місті пролунало кілька вибухів.

Виконувач обов’язків губернатора регіону Олексій Смирнов вночі повідомляв про ракетну небезпеку та про атаку БПЛА. Місцеві пабліки повідомляють, що над містом пролунало кілька вибухів.

Вони публікують відео з яскравим спалахом, за яким стався гучний вибух. Зазначається, що за попередніми даними, це робота російської ППО.

Місцеві жителі публікують відео із камер спостереження. На них чути звуки вибухів. На них відреагували автомобілі, у яких увімкнулась сигналізація.

Міноборони Росії заявило, що минулої ночі ППО знищило два безпілотники над Курською областю. Ще чотири БПЛА нібито перехопили над територією Краснодарського краю. Відомство звинувачує в атаці Україну.

Варто зазначити, що Курська область межує з Україною і з її території обстрілюють Сумщину. У цю прикордонну область країни-агресора теж нерідко прилітає — Курськ був під вогнем і в ніч на 30 липня.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 2 серпня в окупованому Севастополі, а також у Саках та Заозерному пролунали вибухи. Крим був під масованою атакою, за попередніми даними, атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту. За даними окупаційної "влади", частини збитих ракет впали в кількох місцях міста. Одна із них — на дах дев’ятиповерхівки.