Йшли у якісному одязі та з новими аптечками: подробиці атаки російської ДРГ на Чернігівщині

Росіяни були готові до бою

Стало відомо деталі ліквідації на Чернігівщині ворожої диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ). Під час операції українські бійці знищили п'ятьох російських офіцерів.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, подія відбулась 28 липня біля села Мхи Семенівського району Чернігівської області. Тоді розвідгрупа зі складу одного з розвідувальних батальйонів сухопутних військ ЗС України, у лісовому масиві виявила та успішно атакувала російську ДРГ.

"Росіяни мали якісне спорядження, були одягнуті у камуфляжну форму, автомати у кожного були з оптичними прицілами та глушниками, велика кількість боєприпасів, вони були готові до бою. Деталь: один з ліквідованих після поранення у ногу встиг накласти собі якісний турнікет — у цієї групи були сучасні аптечки, без жгутів Есмарха, які росіяни видають по штату своїй звичайній "одноразовій" піхоті", — йдеться у повідомлені.

Бутусов наголосив, що наші бійці проявили свій високий рівень професіоналізму, адже "знайти диверсійну групу у глухому лісі за відсутності щільної лінії фронту — це все одне що знайти голку у стогу сіна, а знищити за таких умов групу — значить проявити надзвичайні здібності".

Зазначається, що бій група на групу відбувався на короткій дистанції. Водночас допомога до ЗСУ не могла дійти швидко, тому все вирішили високий рівень вогневої підготовки та правильна тактика. Бутусов додає, що українські воїни рішуче пішли вперед та діяли злагоджено.

Але російські окупанти під час бою не залишились без підтримки, адже кілька дронів та артилерійська батарея теж долучились до атаки. Вони діяли з території Брянської області.

Після кількох точкових ударів ОК "Північ" по позиціях на території РФ, ворог зазнав втрат і російська артилерія була подавлена, уражена одна гармата. На фото, що публікують, зображена частина озброєння диверсійної групи зі складу 322-го Центру спеціального призначення "Сенеж".

"У ході бою на місці було знищено 5 російських диверсантів, ще один поранений росіянин намагався втекти, але далеко не пройшов та стік кров'ю. Згідно з даними з російських джерел, у складі знищеної групи були тільки офіцери, три з них у званні майорів, один капітан, один — старший лейтенант", — додає Бутусов.

Зауважимо, що цю операцію успішно провела розвідгрупа, яка складається із добровольців, що мобілізувались у 2022-му році та пройшли якісну підготовку.

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