Шли в качественной одежде и с новыми аптечками: подробности атаки российской ДРГ на Черниговщине

Россияне были готовы к бою

Стали известны детали ликвидации на Черниговщине вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В ходе операции украинские бойцы уничтожили пятерых российских офицеров.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, событие произошло 28 июля возле села Мхи Семеновского района Черниговской области. Тогда разведгруппа из состава одного из разведывательных батальонов сухопутных войск ВС Украины в лесном массиве обнаружила и успешно атаковала российскую ДРГ.

"Россияне имели качественное снаряжение, были одеты в камуфляжную форму, автоматы у каждого были с оптическими прицелами и глушителями, большое количество боеприпасов, они были готовы к бою. Деталь: один из ликвидированных после ранения в ногу успел наложить себе качественный турникет — у этой группы были современные аптечки, без жгутов Эсмарха, которые россияне выдают по штату своей обычной "одноразовой" пехоте", — говорится в сообщении.

Бутусов подчеркнул, что наши бойцы проявили свой высокий уровень профессионализма, ведь "найти диверсионную группу в глухом лесу при отсутствии плотной линии фронта — это все равно, что найти иглу в стоге сена, а уничтожить при таких условиях группу — значит проявить чрезвычайные способности".

Отмечается, что бой группа на группу происходил на короткой дистанции. В то же время помощь к ВСУ не могла прийти быстро, поэтому все решили высокий уровень огневой подготовки и правильная тактика. Бутусов добавляет, что украинские воины решительно пошли вперед и действовали слаженно.

Но российские оккупанты во время боя не остались без поддержки, ведь несколько дронов и артиллерийская батарея тоже присоединились к атаке. Они действовали на территории Брянской области.

После нескольких точечных ударов ОК "Север" по позициям на территории РФ, враг понес потери и российская артиллерия была подавлена, поражена одна пушка. На публикуемых фото изображена часть вооружения диверсионной группы из состава 322-го Центра специального назначения "Сенеж".

"В ходе боя на месте было уничтожено 5 российских диверсантов, еще один раненый россиянин пытался сбежать, но далеко не ушел и стек кровью. Согласно данным из российских источников, в составе уничтоженной группы были только офицеры, три из них в звании майоров, один капитан, один — старший лейтенант", — добавляет Бутусов.

Отметим, что эту операцию успешно провела разведгруппа, состоящая из мобилизовавшихся в 2022 году добровольцев, прошедших качественную подготовку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в российских ДРГ завелись дамы. Уже известно, на каких направлениях воюют женщины-оккупантки.