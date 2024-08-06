В России произошел взрыв на важном военном заводе: есть погибшие

Известно, что трое рабочих погибли на месте, есть раненые

В России в городе Стерлитамак, расположенном в Республике Башкортостан (Башкирия), раздался сильный взрыв на важном военном заводе "Авангард". Это предприятие работает в интересах российских террористов из корпорации "Ростех".

О взрыве сообщили российские СМИ. Инцидент произошел во время проведения в одном из цехов демонтажных работ – ремонтная бригада демонтировала в здании трубопровод, когда по неизвестной причине произошел взрыв.

"Рабочие нарушили технику безопасности во время резки труб и газовоздушная смесь вспыхнула" – заявили в Следственном комитете РФ, комментируя инцидент. Известно, что трое рабочих бригады погибли на месте, есть раненые.

"Авангард" — предприятие из состава государственной корпорации "Ростех", среди других компаний российской оборонной промышленности обеспечивающей войну в Украине. "Авангард" производит вооружение и компоненты для реактивных систем залпового огня. Завод находится под санкциями Европейского Союза, Швейцарии и Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей раздался ряд взрывов. Поступили сообщения о прилетах в Луганске и Макеевке. А перед этим, появилась информация о том, что в оккупированном Крыму была окончательно уничтожена российская подлодка "Ростов-на-Дону". Она получила серьезные повреждения в сентябре 2023 года, а теперь и вовсе пошла ко дну.