Прикриваються цивільними: партизани з'ясували, де в Криму росіяни розмістили свої вертольоти

Росіяни сподіваються, що розміщуючи військову техніку впритул до житла, вони уникнуть ударів ЗСУ

Російські терористи почали розміщувати свої вертольоти біля житлових будинків у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни сподіваються запобігти ураженню літаючих машин Силами оборони України.

Про це сказано у повідомленні Представництва президента України в Автономній Республіці Крим у соціальній мережі Facebook. Там зазначається, що російські терористи фактично використовують цивільне населення у якості "живого щита".

"Окупанти базують військові вертольоти на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків. Також у селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розміщені різні ворожі зенітно-ракетні комплекси", – сказано у повідомленні.

Окрім цього, активісти партизанського руху "АТЕШ" виявили в одному з районів Севастополя російську батарею С-300. Координати для ударів передані відповідним службам. Також виявлено пункт карателів з Федеральної служби безпеки в одному з санаторіїв Ялти. Там влаштували базу терористи з ФСБ, які займаються відслідковуванням партизанських рухів на тимчасово окупованому півострові.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в окупованому Севастополі, а також у Саках та Заозерному пролунали вибухи. Крим був під масованою атакою, за попередніми даними, атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту.

3 серпня стало відом, що українські військові змогли завдати ударів по російському підводному човну у тимчасово окупованому Криму. Крім того, були істотно пошкоджені чотири пускові установки С-400.