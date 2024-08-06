Рус

Прикриваються цивільними: партизани з'ясували, де в Криму росіяни розмістили свої вертольоти

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
В тимчасово окупованому Криму перетворили цивільних на "живий щит" Новина оновлена 06 серпня 2024, 03:58
В тимчасово окупованому Криму перетворили цивільних на "живий щит". Фото Укринформ

Росіяни сподіваються, що розміщуючи військову техніку впритул до житла, вони уникнуть ударів ЗСУ

Російські терористи почали розміщувати свої вертольоти біля житлових будинків у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни сподіваються запобігти ураженню літаючих машин Силами оборони України.

Про це сказано у повідомленні Представництва президента України в Автономній Республіці Крим у соціальній мережі Facebook. Там зазначається, що російські терористи фактично використовують цивільне населення у якості "живого щита".

"Окупанти базують військові вертольоти на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків. Також у селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розміщені різні ворожі зенітно-ракетні комплекси", – сказано у повідомленні.

Окрім цього, активісти партизанського руху "АТЕШ" виявили в одному з районів Севастополя російську батарею С-300. Координати для ударів передані відповідним службам. Також виявлено пункт карателів з Федеральної служби безпеки в одному з санаторіїв Ялти. Там влаштували базу терористи з ФСБ, які займаються відслідковуванням партизанських рухів на тимчасово окупованому півострові.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в окупованому Севастополі, а також у Саках та Заозерному пролунали вибухи. Крим був під масованою атакою, за попередніми даними, атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту.

3 серпня стало відом, що українські військові змогли завдати ударів по російському підводному човну у тимчасово окупованому Криму. Крім того, були істотно пошкоджені чотири пускові установки С-400.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Війна