Понад 40 ворожих штурмів за добу: Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту, карти

Найважча ситуація зараз на Покровському напрямку

Російські війська продовжують атакувати позиції Збройних сил України. Найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку.

Саме там за минулу добу, 5 серпня, російські загарбники 41 раз намагалися прорвати оборону, що вибудували українські захисники. Про це повідомляє Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook.

Противник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.

Не менш складна ситуація на Торецькому напрямку. За підтримки авіації ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

Активні дії ворог продовжував також і на Харківському напрямку. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе.

На Куп'янському напрямку противник сім разів атакував позиції українських підрозділів. Основні зусилля загарбники докладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили десять атак путінських окупантів неподалік Макіївки, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ніч на 6 серпня ворог атакував Київщину.