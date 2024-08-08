ВСУ отступают? Аналитик сообщил о тревожных новостях с одного из участков фронта (карта)

Ожесточённые бои на Донбассе продолжаются

Украинские войска вероятно отступили под Торецком в Донецкой области, чтобы избежать окружения. Выступления, образовавшиеся от захвата территорий оккупантами, угрожают Вооруженным Силам Украины (ВСУ) вероятным "котлом".

Об этом сообщил аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Отмечается, что захватчикам не удается прорвать оборону украинской армии юго-западнее Торецка.

В то же время армия РФ продвинулась на севере через Железное и с юга через поселок Нью-Йорк, образовав таким образом в позициях ВСУ выступления. Продвижение оккупантов в этих направлениях грозит ВСУ образованием котла под Торецком, поэтому во избежание оцепления они отступили оттуда.

"Русские силы вторжения обошли удерживаемый украинцами центр Нью-Йорка и продвинулись к его северо-западной окраине. К юго-востоку от города украинские войска отошли со своих укрепленных позиций (с 2014 года) во избежание оцепления", — пишет Репке.

Напомним, недавно российские оккупанты на Востоке смогли захватить населенный пункт Сергеевка в Донецкой области. Также захватчики продвигаются в районе населенных пунктов Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лисичного, Гродовки, Новожеланного, Желанного и Ивановки. Пока они концентрируют свои усилия на Покровском направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ отрицают продвижение оккупантов в Часовом Яру.