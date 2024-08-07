Возле Нью-Йорка россиян удалось отбросить

Российские оккупанты на Востоке 7 августа смогли ценой серьезных потерь захватить населенный пункт Сергеевка в Донецкой области. Также оккупанты продвигаются в районе населенных пунктов Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лисичного, Гродовки, Новожеланного, Желанного и Ивановки.

Об этом говорится в сообщении проекта DeepState. Аналитики сообщили, что будут комментировать исключительно события на фронте внутри Украины, события в Курской области происходят в режиме тишины.

"Враг захватил Сергеевку и продвинулся возле Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лысичного, Гродовки, Новожеланного, в Желанном и Ивановке. Курщина пока будет в режиме тишины. Имейте терпение. При первой возможности мы восстановим ориентировочную хронологию пробивания вражеской обороны. Вы очень поразитесь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населённого пункта Нью-Йорк украинские военные отбили атаку врага. Более того, на этом участке фронта россиян удалось отбросить удачным контрударом Сил обороны.

Напомним, по данным СМИ, диверсионно-разведывательные группы российских террористов на Торецком направлении за последние три дня уже дважды заходили в окрестности непосредственно города Торецк. Террористы просачиваются со стороны захваченного населенного пункта Железное, их атаки отражаются, но ситуация в направлении тяжелая.

Россияне, вероятно, пытаются окружить Торецк на Донбассе. Это делается для того, чтобы вынудить наши войска отойти под угрозой "котла". Если оккупантам это удастся сделать, то последствия для фронта будут серьезными.