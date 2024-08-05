Российские ДРГ проникают в Торецк: под городом сложилась очень тяжелая ситуация

Россияне последние полтора месяца очень быстро продвигаются на Торецком направлении.

Диверсионно-разведывательные группы российских террористов на Торецком направлении за последние три дня уже дважды заходили на окраины непосредственно города Торецка. Террористы просачиваются со стороны захваченного населённого пункта Железное, их атаки отражаются, но ситуация на направлении тяжелая.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник среди военных, знакомый с ситуацией. По словам источника, один раз террористов точно выбили из города.

"На окраинах уже были бои с ДРГ – за последние три дня 2 раза. Один раз их точно выбили. Возросла интенсивность штурмов: позапрошлой неделе было 48, на прошлой – 58. Россияне держат темп в штурмах, в обстрелах, КАБах. Выросло количество FPV", – сказал военный.

Террористы очень быстро продвигаются на Торецком направлении. За последние полтора месяца им удалось продвинуться на четыре километра вглубь позиций украинских войск, что является для террористов большим успехом.

Отметим, что 30 июля военные сообщили о начале боевых действий в Торецке. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко опроверг эту информацию. Между тем, аналитики DeepState сообщают, что начало битвы за Торецк является вопросом ближайшего времени.

Россияне, вероятно, пытаются окружить Торецк на Донбассе. Это делается для того, чтобы вынудить наши войска отойти под угрозой "котла". Если оккупантам это удастся сделать, то последствия для фронта будут серьезными.

Такое мнение высказал эксперт из сектора обороны и безопасности Олег Стариков в комментарии для материала "Телеграфа": "Донбасс в опасности: эксперт предупредил о новой тактике РФ, угрозе окружения важного города и последствиях".