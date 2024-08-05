Російські ДРГ проникають у Торецьк: під містом склалася дуже важка ситуація

Росіяни останні півтора місяця надзвичайно швидко просуваються на Торецькому напрямку

Диверсійно-розвідувальні групи російських терористів на Торецькому напрямку за останні два дні вже тричі заходили на околиці безпосередньо міста Торецьк. Терористи просочуються з боку захопленого населеного пункту Залізне, їхні атаки відбиваються, але ситуація на напрямку важка.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на власне джерело серед військових, знайоме із ситуацією. За словами джерела, один раз терористів точно вибили геть з міста.

"На околицях уже були бої з ДРГ – за останніх три дні 2 рази. Один раз їх точно вибили. Зросла інтенсивність штурмів: позаминулого тижня було 48, минулого – 58. Росіяни тримають темп у штурмах, в обстрілах, КАБах. Зросла кількість FPV", – сказав військовий.

Терористи надзвичайно швидко просуваються на Торецькому напрямку. За останні півтора місяця їм вдалося просунутися на чотири кілометри вглиб позицій українських військ, що є для терористів неабияким успіхом.

Зазначимо, що 30 липня військові повідомили про початок бойових дій у місті Торецьк. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко спростував цю інформацію. Тим часом аналітики DeepState повідомляють, що початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу.

Росіяни, ймовірно, намагаються оточити Торецьк на Донбасі. Це робиться для того, щоб змусити наші війська відійти під загрозою "котла". Якщо окупантам це вдасться зробити, то наслідки для фронту будуть серйозними.

Таку думку висловив експерт із сектору оборони та безпеки Олег Старіков у коментарі для матеріалу "Телеграфа": "Донбас у небезпеці: експерт попередив про нову тактику РФ, загрозу оточення важливого міста і наслідки".