DeepState: росіяни на Сході захопили Сергіївку на Донеччині, є просування біля інших населених пунктів

Біля Нью-Йорка росіян вдалося відкинути

Російські окупанти на Сході 7 серпня змогли ціною серйозних втрат захопити населений пункт Сергіївка у Донецькій області. Також окупанти мають просування в районі населених пунктів Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, Желанного та Іванівки.

Про це сказано у повідомленні проєкту DeepState. Аналітики повідомили, що будуть коментувати виключно події на фронті в межах України, події в Курській області відбуваються в режимі тиші.

"Ворог захопив Сергіївку та просунувся біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, у Желанному та Іванівці. Курщина поки перебуватиме в режимі тиші. Майте терпіння. При першій нагоді ми відновимо орієнтовну хронологію пробиття ворожої оборони. Ви дуже будете вражені", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Нью-Йорк українські військові відбили атаку ворога. Щобільше, на цій ділянці фронту росіян вдалося відкинути вдалим контрударом Сил оборони.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, диверсійно-розвідувальні групи російських терористів на Торецькому напрямку за останні три дні вже двічі заходили на околиці безпосередньо міста Торецьк. Терористи просочуються з боку захопленого населеного пункту Залізне, їхні атаки відбиваються, але ситуація на напрямку важка.

Росіяни, ймовірно, намагаються оточити Торецьк на Донбасі. Це робиться для того, щоб змусити наші війська відійти під загрозою "котла". Якщо окупантам це вдасться зробити, то наслідки для фронту будуть серйозними.