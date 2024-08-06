З фронту приходять тривожні новини: росіяни могли просунутись на одному з напрямків (карта)

Ворог постійно атакує на Торецькому напрямку

У Донецькій області тривають запеклі бої. Російські окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України.

За даними аналітиків DeepState, ворогу нібито вдалося просунутись у селищі Нью-Йорк у Торецькій міській територіальній громаді. Зазначається, що ворог може перебувати в північно-західній частині населеного пункту.

У DeepState підкреслили, що в мережі з'явилися кадри підняття ворожого прапору над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №38. Там також повідомили, що дані кадри "свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі".

Водночас у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 17:00 6 серпня повідомили, що На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 13. Зокрема, росіяни наступали біля Нью-Йорка, Торецька та Північного.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, диверсійно-розвідувальні групи російських терористів на Торецькому напрямку за останні три дні вже двічі заходили на околиці безпосередньо міста Торецьк. Терористи просочуються з боку захопленого населеного пункту Залізне, їхні атаки відбиваються, але ситуація на напрямку важка.