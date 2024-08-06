В Криму потужні вибухи: біля аеродрому почалась пожежа, подробиці (фото, відео)

Можливо, у росіян тепер менше на один склад боєприпасів

У Криму, де нещодавно росіяни перемістили вертольоти до житлових будинків, знову потужні вибухи. За попередньою інформацією, розпочалась пожежа біля аеродрому Октябрське.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Чорний дим з району аеродрому видно здалеку, що підтверджують поширені фотографії та відео.

Пізніше стало відомо про вибухи між селами Широке та Ленінське. Вони знаходяться поруч з аеродромом. Там щось вибухає. Ймовірно, повідомляється про детонацію снарядів.

Окупаційне "міністерство транспорту Криму" повідомляє про призупинку залізничного сполучення Сімферополь – Джанкой на дві години. Ніби це сталось через "технічні причини". Ця ділянка якраз проходить поряд з селом Широке.

Для довідки: згідно з офіційними даними аеродром Октябрське не діє з 1995 року. Колись він був одним з найбільших в Чорноморському флоті. Проте перед повномасштабним вторгненням РФ знову перетворила його на військовий об’єкт, направивши туди персонал та військову техніку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи у кількох містах Криму. Ракети поцілили у судноремонтний завод Чорноморського флоту.

Також ми писали про плани повернення Криму до складу України. Про це висловився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.