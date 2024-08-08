"Есть много критики": военный аналитик назвал главные проблемы ВСУ на фронте

В дополнение к постоянным кадровым вопросам, у Украины есть еще некоторые проблемы

Ситуация на восточном фронте в последнее время тяжелая. Одна из главных проблем для украинских защитников – невозможность противодействия российским ФАБам (фугасным авиабомбам) и КАБам (управляемым авиабомбам).

Именно это сейчас мешает бойцам быть максимально эффективными на поле боя. Такую информацию озвучил военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью УП.

"Эти бомбы не слишком точны, но за счет того, что россияне используют их более сотни в сутки, на некоторых участках наши позиции просто стираются", — добавил он.

По мнению эксперта, важно также обладать качественным управлением и координацией.

"До нынешней системы управления есть много критики, потому что у нас есть бригады, которые часто не работают как единое целое на поле боя, а действуют как отдельные подразделения", — заметил Самусь.

Военный аналитик объяснил, что в армии могут быть суперподготовленные солдаты, офицеры, но они не могут выполнять эффективно задачи, если вертикаль командования неэффективна. Такая несогласованность часто приводит к большим проблемам и потерям личного состава.

"Кто-то говорит: "Давайте создадим дивизии, которые смогут обеспечивать достаточный уровень координации подразделений". Пожалуй, так можно сделать, но это уже будет отход от западной доктрины и возвращение назад в советскую, потому что как раз советская армия готовилась воевать дивизиями.", — пояснил Самусь.

Он отметил, что американская армия, например, дивизиями не воюет. Хотя у них есть дивизии, но это больше такой учебный центр, в рамках которого готовятся бригады, которые затем проводят объединенные операции.

"Дискуссия о том, каким может быть идеальный управленческий формат, сейчас, как мне кажется, сверхважная. И вроде бы никто не прочь совершенствовать эту систему. Единственное, что времени у нас нет", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщил, что масштабные боевые действия продолжаются по всей линии фронта и постепенно опрокидываются на российскую территорию. В Сумской области и ночь на 8 августа произошел прилет. Оккупанты ударили по селу Стецьковка. Как заявил глава Сумской ОВА Алексей Дрозденко, из-за вражеского снаряда есть повреждения жилых домов и фасада школы. К счастью, обошлось без раненых и убитых.