"Є багато критики": військовий аналітик назвав головні проблеми ЗСУ на фронті

На додачу до постійних кадрових питань, Україна має ще деякі проблеми

Ситуація на східному фронті останнім часом важка. Одна з головних проблем для українських оборонців — неможливість протидії російським ФАБам (фугасним авіабомбам) і КАБам (керованим авіабомбам).

Саме це зараз заважає бійцям бути максимально ефективними на полі бою. Таку інформацію озвучив військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в інтерв'ю УП.

"Ці бомби не надто точні, але за рахунок того, що росіяни використовують їх більше сотні на добу, на деяких ділянках наші позиції просто стираються", — додав він.

На думку експерта, важливо також мати якісне управління і координацію.

"До нинішньої системи управління є багато критики, бо в нас є бригади, які часто не працюють як єдине з'єднання на полі бою, а діють як окремі підрозділи. ", — зауважив Самусь.

Військовий аналітик пояснив, що у армії можуть бути суперпідготовані солдати, офіцери, але вони не можуть виконувати ефективно задачі, якщо вертикаль командування неефективна. Така неузгодженість часто призводить до великих проблем і до втрат особового складу.

"Хтось говорить: "Давайте створимо дивізії, які зможуть забезпечувати достатній рівень координації підрозділів". Мабуть, так можна зробити, але це вже буде відхід від західної доктрини і повернення назад до радянської, бо якраз радянська армія готувалася воювати дивізіями.", — пояснив Самусь.

Він зауважив, що американська армія, до прикладу, дивізіями не воює. Хоча в них є дивізії, але це більше такий собі навчальний центр, у рамках якого готуються бригади, котрі потім проводять об'єднані операції.

"Дискусія про те, яким може бути ідеальний управлінський формат, є зараз, як мені здається, надважливою. І начебто ніхто не проти удосконалювати цю систему. Єдине, що часу в нас немає.", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що масштабні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту і поступово перекидаються на російську територію. На Сумщині і ніч на 8 серпня стався приліт. Окупанти вдарили по селу Стецьківка. Як заявив очільник Сумської ОВА Олексій Дрозденко, через ворожий снаряд є пошкодження житлових будинків та фасаду школи. На щастя, минулося без поранених та вбитих.