Белорусский доброволец назвал две вещи, которые больше всего пугают солдат армии РФ

Оккупантов меньше пугает возможность идти на убой пушечным мясом

По мнению одного из самых узнаваемых белорусских добровольцев в Украине Игоря Янкова, более известного по позывному "Янки", у нашего врага есть два основных страха. Причем в них не входит угроза стать пушечным мясом.

"Путина и ипотеки (смеется). Россияне боятся возвращаться домой (смеется). Там Путин ждет и семейные ипотеки надо платить", — ответил он на вопрос "Чего больше всего боится враг?" в интервью "Украинской правде".

Он добавил, что при этом россиян меньше пугает возможность идти на убой пушечным мясом, как это было под Лисичанском или Авдеевкой. Подобным образом враг прорвался и в Волчанск — не считаясь с потерями в живой силе и действуя довольно хитро, отметил "Янки".

"Это была тактика, как и в Авдеевке: они пытались больше брать мясом, и у них было огромное количество БПЛА в воздухе. Если в Авдеевке они забрасывали полуторатонными КАБами, то сейчас их тактика изменилась: летают дроны, бросаются полуторатонные КАБы и потом мелкие КАБы устилают поверхность. После этого заходит пехота и так это наплывом происходит день за днем нон-стоп», — описал он тактику врага.

Как сообщал "Телеграф", по данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои сейчас идут на Покровском направлении. Однако враг давит и на Харьковском направлении. Бои 5 августа происходили в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.