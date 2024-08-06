Укр

Белорусский доброволец назвал две вещи, которые больше всего пугают солдат армии РФ

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Армия РФ Новость обновлена 06 августа 2024, 10:59
Армия РФ. Фото росСМИ

Оккупантов меньше пугает возможность идти на убой пушечным мясом

По мнению одного из самых узнаваемых белорусских добровольцев в Украине Игоря Янкова, более известного по позывному "Янки", у нашего врага есть два основных страха. Причем в них не входит угроза стать пушечным мясом.

"Путина и ипотеки (смеется). Россияне боятся возвращаться домой (смеется). Там Путин ждет и семейные ипотеки надо платить", — ответил он на вопрос "Чего больше всего боится враг?" в интервью "Украинской правде".

Он добавил, что при этом россиян меньше пугает возможность идти на убой пушечным мясом, как это было под Лисичанском или Авдеевкой. Подобным образом враг прорвался и в Волчанск — не считаясь с потерями в живой силе и действуя довольно хитро, отметил "Янки".

"Это была тактика, как и в Авдеевке: они пытались больше брать мясом, и у них было огромное количество БПЛА в воздухе. Если в Авдеевке они забрасывали полуторатонными КАБами, то сейчас их тактика изменилась: летают дроны, бросаются полуторатонные КАБы и потом мелкие КАБы устилают поверхность. После этого заходит пехота и так это наплывом происходит день за днем нон-стоп», — описал он тактику врага.

Как сообщал "Телеграф", по данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои сейчас идут на Покровском направлении. Однако враг давит и на Харьковском направлении. Бои 5 августа происходили в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

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