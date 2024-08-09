Война — день 898: РФ перекидывает резервы в Курскую область и продвигается на Донбассе

Оперативно о главном за сутки

Пока в Курской области активно ведутся бои и враг вынужден перебрасывать туда свои подразделения из других участков фронта, линия столкновения в Украине не стоит на месте. Так с фронта приходят тревожные новости о вероятности отступления ВСУ вблизи Торецка из-за угрозы окружения. Не менее негативна динамика на Покровском направлении, где, по оценкам аналитиков, российские военные за неделю преодолевают около 5 км. До самого города Покровск и "дороги жизни" остается 15 км, по данным OSINT-аналитиков. Однако западные эксперты считают, что открытие фронта в Курской области может снизить возможность РФ удовлетворять свои аппетиты на фронте в Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 9 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Украина требует от США разрешить бить по России ракетами ATACMS. Сейчас российская авиация, которую нужно уничтожить на аэродромах, – единственное, что может остановить продвижение ВСУ в Курской области.

00:00 Над Украиной наблюдается движение вражеских "шахедов". Взрывы прогремели в пригороде Харькова и в Запорожской области. Движение ударных БПЛА наблюдается на границе Запорожской и Донецкой областей в направлении Днепропетровской области.

О новостях и событиях 6 августа мы рассказывали здесь:Война — день 895: россияне усиливают атаки на Часов Яр и обстреливают Украину ракетами от Ким Чен Ына

О том, что происходило 7 августа, читайте в трансляции: Война — день 896: в Курской области продолжаются бои, пока россияне штурмуют на Донбассе

С ситуацией в Украине за 8 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 897: в Курской области ведутся бои, а в Крыму слышны взрывы