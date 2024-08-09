Прорыв на Курск поддерживали снайперы ВСУ? С каким оружием они вернутся на фронт

Винтовки помогли купить неравнодушные украинцы

В ходе успешного прорыва в Курскую область наряду с тяжелым вооружением использовались и подразделения, вооружения стрелковым оружием. В частности, операцию поддерживали снайперские группы.

Такой вывод можно сделать из публикации в Facebook волонтера Юрия Черноморца, помогающего снайперам ВСУ. По его словам снайперская группа участвовала в этом историческом событии и вскоре снова вернется на передовую с новым оружием, которое помогли купить неравнодушные украинцы.

Речь идет о винтовке Vicrtix Trone от итальянского производителя высокоточных винтовок Vicrtix. В настоящий момент компания производит оружие для спортивной и профессиональной стрельбы, а также мелкокалиберное оружие.

Vicrtix Trone

Vicrtix Trone представляет собой высокоточное оружие, созданное для спортивной стрельбы, которое с успехом можно применять при ведении боевых действий. К преимуществам оружия относятся:

- относительная легкость (до 14,5 кг без учета патронов), что создается использованием сплавов и композиционных материалов;

- удобством, позволяющим настроить винтовку под желания конкретного стрелка;

- большая длина ствола (38 дюймов или 96,5 см) которая позволяет добиваться большей дальности и точности стрельбы;

- достаточно емкий магазин на 7 патронов с ручной перезарядкой, что также положительно влияет на точность каждого выстрела;

- мощный патрон 375 (9,5 мм на 77 мм) и 408 (10,3 мм на 77 мм) калибров позволяет стрелять на дальности 2700 и 3500 метров соответственно, а также поражать легкий транспорт и легкие укрепления врага.

Стоит подобная винтовка в 375 калибре в Украине порядка 500 тысяч гривен без учета дополнительного снаряжения.

Как утверждают российские пропагандисты, в ходе наступления на Курскую область якобы ВСУ успешно используют новую тактику. Эксперты поделились с "Телеграфом" возможностью ее применения на практике и возможными преимуществами.