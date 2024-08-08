Украинские военные получили специальные винтовки редкого калибра: что это за оружие (фото)

Они обладают высокой точностью выстрелов

Come Back Alive – расшифровка аббревиатуры CBA в новой снайперской винтовке канадской компании Cadex CDX-40 CBA Shadow. Компания Cadex таким образом увековечила в названии фонд "Вернись живым". Разработали винтовки именно инструкторы фонда.

Об этом сообщили в фонде. Они отметили, что в нее вложили военный опыт и пожелания профессиональных стрелков. Базовую модель карабина Cadex CDX-40 Shadow оружейный портал описывает как "карабин с продольно-скользящим поворотным затвором в калибрах .375 и .408 CheyTac, предназначенные для спортивной высокоточной стрельбы на сверхдальние дистанции". Однако их заказывали не для спорта – первые 14 из 50 винтовок уже получили украинские снайперы.

На портале "Милитарный" отмечается, что калибр .375 CheyTAC достаточно редок в украинской армии. Причина – высокая стоимость патронов и цель использования. Их берут для ведения огня по очень отдаленным целям. Фонд также закупает и патроны. Размер патрона — 9,5 на 77 мм.

Первые из 50 Cadex CDX-40 CBA Shadow уже у снайперов

Винтовка Cadex CDX-40 CBA Shadow

Такие патроны имеют высокую точность попадания — с 2000 метров отклонения при попадании в ростовую мишень менее 1 угловой минуты. Винтовки также оснастят прицелом Schmidt & Bender и предобъективной тепловизионной насадкой Andres-Industries. Отмечается, что снайперы прошли обучение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о сборе чешской винтовки в Украине. Это штурмовая винтовка нового поколения, которая уже есть у украинских военных.