"Устроим россиянам дронопад": украинцев призвали присоединиться к амбициозной цели

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Фонд "Вернись живым" объявил большой сбор на модернизированные FPV-дроны. Цель нового проекта в том, чтобы сбить 1000 вражеских разведывательных БПЛА.

Как отметили в Фонде, хотя FPV-дроны — эффективное решение для борьбы с вражескими разведчиками, но одних только дронов-камикадзе недостаточно. Именно поэтому необходимо развивать и обеспечивать группы прикрытия также пикапами, боеприпасами, связью, оптикой, на что и собирают средства.

Присоединиться к сбору можно здесь — Ссылка на банку проекта "Дронопад" send.monobank.ua

За отчетностью проекта можно следить здесь

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска смогли достичь важного преимущества на поле боя. За июль они применили больше дронов, чем российские войска. По его словам, это касается не только FPV, но и всех других типов, включая и дальнобойные.

Как сообщал "Телеграф", это подтверждает и издание Forbes. По его данным, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.