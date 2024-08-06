Украина получила важное преимущество на поле боя: Зеленский рассказал, как это повлияет на ход войны

Украина выпустит за год больше миллиона дронов разных типов

Украинские войска смогли достичь важного преимущества на поле боя. За июль они применили больше дронов, чем российские войска.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. По его словам, это касается не только FPV, но и всех остальных типов, включая и дальнобойные.

По его словам, дроны уже влияют на войну в стратегическом плане и работают на интересы Украины.

"И наше украинское лидерство по дронам может быть тем фактором, который не только приближает справедливое окончание войны, но и сделает Украину поставщиком безопасности для других государств", — отметил он.

Зеленский добавил, что на текущий год уже законтрактировано миллион дронов у производителей, а по факту будет еще больше. Кроме того, будет увеличено финансирование ракетной программы.

Как сообщалось ранее, по оценкам западных СМИ в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками такого типа. При этом там отметили, что россияне показывают значительно более низкую эффективность в их сбитии, что приводит к масштабным инфраструктурным разрушениям.