Україна отримала важливу перевагу на полі бою: Зеленський розповів, як це вплине на перебіг війни

Україна випустить за рік понад мільйон дронів різних типів

Українські війська зуміли досягти важливої переваги на полі бою. За липень вони застосували більше дронів, ніж російські війська.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. За його словами, це стосується не лише FPV, а й усіх інших типів, включаючи і далекобійні.

За його словами, дрони вже впливають на війну у стратегічному плані та працюють на інтереси України.

"І наше українське лідерство по дронах може бути тим фактором, який не лише наближає справедливе закінчення війни, а й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав", — зазначив він.

Зеленський додав, що на поточний рік вже законтрактовано мільйон дронів у виробників, а за фактом буде ще більше. Крім того, буде збільшено фінансування ракетної програми.

Як повідомлялося раніше, за оцінками західних ЗМІ у липні Росія запустила Україною 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками такого типу. При цьому там зазначили, що росіяни показують значно нижчу ефективність у їх збитті, що призводить до масштабних інфраструктурних руйнувань.