"Влаштуємо росіянам дронопад": українців закликали долучитися до амбітної мети

Кожен може допомогти наблизити нашу Перемогу

Фонд "Повернись живим" оголосив великий збір на модернізовані FPV-дрони. Ціль нового проєкту в тому, щоб збити 1 000 ворожих розвідувальних БпЛА.

Як наголосили у Фонді, хоча FPV-дрони — ефективне рішення для боротьби із ворожими розвідниками, але одних тільки дронів-камікадзе недостатньо. Саме тому є потреба розвивати та забезпечувати групи прикриття також пікапами, боєприпасами, звʼязком, живленням, оптикою, на що й збирають кошти.

Долучитися до збору можна тут — Посилання на банку проєкту "Дронопад" send.monobank.ua

За звітністю проєкту можна слідкувати тут

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська змогли досягти важливої переваги на полі бою. За липень вони застосували більше дронів, ніж російські війська. За його словами, це стосується не лише FPV, а й усіх інших типів, включаючи і далекобійні.

Як повідомляв "Телеграф", це підтверджує й видання Forbes. За його даними, у липні Росія запустила по Україні 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.