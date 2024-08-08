ВСУ под Курском применили новую тактику? Что говорят эксперты и вражеские пропагандисты

Тактика показывает высокую эффективность

Наступление в Курской области, начавшееся 6 августа, продолжает успешно развиваться. По словам военных аналитиков, при этом РФ потеряла территории больше, чем смогла за тоже время захватить в Украине.

Как объясняют российские пропагандисты, причиной тому – новая тактика, которую якобы применяют атаковавшие регион части ВСУ. Заметим, что Генеральный штаб ВСУ в своих оперативных сводках вовсе не упоминает Курск как оперативное направление, на котором украинские воины ведут борьбу.

По утверждениям российской стороны, новая тактика применялась еще в Харьковской области и состоит из следующих этапов:

очистка определенной территории от БПЛА-разведчиков РФ;

вывод в район первой линии окопов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

нанесение мощного артиллерийского удара и применение под прикрытием РЭБов своих БПЛА, как правило "Мавиков" с платами, смешивающими диапазон работы, что делает российские "глушилки" и антидроновые ружья бесполезными;

пока ведется обстрел из артиллерии, в атаку идут "рои" FPV-дронов, наносящих по врагу прицельные удары, а под их прикрытием в атаку идут малые группы пехоты;

разбитые огнем артиллерии и атаками FPV-дронов позиции занимают группы по пять-шесть бойцов, после чего к ним подтягивают средства РЭБ и все начинается сначала.

Эксперт по вопросам авиации и радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский подтвердил "Телеграфу", что украинская армия разрабатывает новые тактики применения БПЛА совместно со средствами РЭБ.

"Технология использования БПЛА под действием собственных средств РЭБ, создавая для этого единую боевую систему, разрабатывается давно. Что касается деталей, здесь пока лучше не говорить, я вообще против публикаций, например, поражения FPV-дроном вертолета. Потому что такие вещи помогают нам побеждать, а враг активно копирует нашу тактику", — подчеркнул эксперт "Телеграфу".

Как подчеркнул военный эксперт Дмитрий Снегирев комментарии "Телеграфу", ранее оккупанты жаловались на неспособность собственных FPV-дронов работать в Херсонской области. При этом украинские беспилотники работали уверено. Это может свидетельствовать об отработке подобной тактики еще на юге. Другим же элементом могла стать технология по расширению дальности работы FPV-дронов, для чего используются ретрансляторы.

"Также с помощью РЭБ и дронов ограниченный контингент сил, вошедший в Курскую область, смог нарушить связь и координацию российских сил с одной стороны. И с другой — обеспечил себе защиту с воздуха, о чем говорят уничтоженные российские вертолеты", - подчеркнул собеседник "Телеграфа".

О том, что происходит сейчас в Курской области, можно узнать на "Телеграфе" в специальном разделе, посвященном боевым действиям в регионе.