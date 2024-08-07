Под Курском навсегда "приземлился" российский вертолет Ми-28: в сети появилось видео

Со вчерашнего дня Россия потеряла уже два вертолёта

В среду, 7 августа, в воздушном бою украинский fpv-дрон, якобы, "приземлил" Ми-28 российских оккупантов в Курской области. В сети публикуют видео.

Такую информацию обнародова российский Телеграм-канал Astra. Официального подтверждения пока нет.

В свою очередь активист и волонтер Сергей Стерненко после этого подтвердил подлинность ролика.

"Это была работа длинным дроном, на который вы донатили. И были еще некоторые планы, которые теперь под угрозой из-за слива", — написал он в сети.

Накануне сообщалось о сбитии в регионе вертолета Ка-52. Один из путинских пропагандистов Сладков подтвердил, что Россия потеряла уже два вертолёта.

Напомним, что 6 августа внезапно обострилась ситуация в приграничной Курской области. Россияне заявляют, что туда якобы прорвались ВСУ, однако информации, кто именно там действует, нет.

Тем временем военный обозреватель, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ Константин Машовец рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют, по крайней мере, на двух тактических направлениях в Курской области РФ. Бойцы двигаются в сторону поселка Зеленый Путь, вдоль восточного берега реки Снагость и в сторону города Суджа, вдоль дороги Р-200, севернее реки Олешня.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, какая обстановка сейчас под российской Суджей.