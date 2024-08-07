Під Курськом назавжди "приземлився" російський вертоліт Мі-28: у мережі з’явилося відео

Відучора Росія втратила вже два вертольоти

У середу, 7 серпня, у повітряному бою український fpv-дрон, нібито, "приземлив" Мі-28 російських окупантів у Курській області. У мережі публікують відео.

Таку інформацію оприлюднив російський Телеграм-канал Astra. Офіційного підтвердження поки що немає.

У свою чергу активіст та волонтер Сергій Стерненко після цього підтвердив справжність ролика.

"Це була робота довгим дроном, на який ви донатили. І були ще деякі плани, які тепер під загрозою через злив. ", — написав він у мережі.

Напередодні повідомлялося про збиття у регіоні вертольота Ка-52. Один із путінських пропагандистів Сладков підтвердив, що Росія втратила вже два вертольоти.

Нагадаємо, що 6 серпня раптово загострилася ситуація у прикордонній Курській області. Росіяни заявляють, що туди нібито прорвалися ЗСУ, проте інформації, хто саме там діє, немає.

Тим часом військовий оглядач, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ Костянтин Машовець розповів, що Збройні сили України (ЗСУ) діють принаймні на двох тактичних напрямках у Курській області РФ. Бійці рухаються у бік селища Зелений Шлях, вздовж східного берега річки Снагость та у бік міста Суджа, вздовж дороги Р-200, на північ від річки Олешня.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, яка ситуація зараз під російською Суджею.