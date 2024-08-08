"Перехватить инициативу": военный аналитик назвал важность боевых действий под Курском

Россия не имеет резервов

Украина, которая борется с гораздо более сильным врагом, может перехватить инициативу у россиян только нестандартно и асимметрично. Одним из таких нестандартных решений могут стать события в Курской области.

Такое мнение высказал военный аналитик Михаил Самусь в интервью "Украинской правде". Он отметил, что не разделяет мнения некоторых аналитиков, которые считают, что сейчас Украина должна занять стратегическую оборону и копить силы на 2025-2026 годы. Так как геополитическая ситуация развивается так, что шанса у нас может и не быть.

"Замысел Кремля – прорвать фронт и принудить Украину к капитуляции на фоне смены геополитической обстановки. Прежде всего, речь идет о выборах в США и вероятности прихода к власти Трампа, который может призвать Путина и Зеленского к переговорам. Это накладывает на весь 2024 год отпечаток того, что нам действительно, надо попытаться переломить ситуацию", — уверен Самусь.

По мнению аналитика, одним из таких нестандартных решений может быть блокада Крыма, являющегося "центром притяжения" этой войны и для Украины, и для России. Даже потеря Россией эффективного контроля в Крыму сломает все ее планы и Украина сможет перехватить инициативу.

По его словам, это может быть уничтожение Керченского моста, перерезание наземного коридора в Крым, уничтожение систем ПВО и баз российской авиации и флота на территории Крыма. В то же время то, что сейчас происходит в Курской области, тоже может быть вариантом нестандартных операций Сил обороны Украины.

"С другой стороны, если представить, что в результате ситуации в Курской области будет взят под контроль областной центр, то российская пропаганда может сделать вид, что ничего не произошло. Так как если это признать (контроль украинскими Силами обороны населенных пунктов в Курской области РФ, – ред) – это значит признать слабость режима, и надо будет проводить общую мобилизацию", — сказал Самусь.

Он добавил, что у России нет резервов. Следовательно, для нормализации ситуации в Курской области ей придется останавливать наступление на Донбассе.

"А остановиться, чтобы перекинуть войска в Курскую область – это совершенно не входит в ту парадигму, которую Кремль себе создал", — резюмировал Самусь.

Как рассказывал Телеграф, следствие двух суток боев в Курской области Россия могла потерять контроль над территорией площадью в 350 квадратных километров. Кроме того, Вооруженные силы Украины могли захватить более десятка населенных пунктов, поскольку продвинулись, по меньшей мере, на 25 километров вглубь региона.