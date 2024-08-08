Западные пригороды Суджи россияне уже не контролируют, как и окрестности н/п Коренево

В результате двух суток боев в Курской области Россия могла потерять контроль над территорией площадью в 350 квадратных километров. Кроме того, Вооруженные силы Украины могли захватить более десятка населенных пунктов, поскольку продвинулись по меньшей мере на 25 километров вглубь региона.

Об этом сообщает российское издание "Агентство". Данные неполны и отражают ситуацию на 18:00 8 августа, что подтверждают также российские пропагандистские СМИ и каналы.

"По данным близкого к Минобороны телеграмм-канала "Рыбарь", в 18:00 украинские войска вошли в западные пригороды Суджи, а также заняли находящиеся на юге Горналь, Гуево и Куриловку. Кроме того, украинские войска заняли Леонидову и Любимовку, что находятся на северо-западе, а также достигли окраин рабочего поселка Коренево. Выбить военных Украины из хутора Зеленый Шлях не удалось, пишет канал", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 6 августа на территории Курской области ведутся боевые действия, в ходе которых десятки российских военных уже сдались в плен. При этом, по оценкам пропагандистов, бои могут идти уже в 25 километрах от границы. Украина не комментирует происходящее и не подтверждает, что там действуют регулярные силы ВСУ или других подразделений, входящих в Силу обороны.

В российском Генштабе уже доложили диктатору Владимиру Путину, что традиционно "уже всех победили" и остановили продвижение ВСУ. При этом в сети после этого появились сообщения, что бои уже проходят в 25 километрах от границы.