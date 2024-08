"Это война Украины": в США ответили на нытье РФ об операции в Курской области

В США отказались комментировать бои в Курской области вместо украинской стороны

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер вслед за координатором по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джоном Кирби прокомментировал ситуация в Курской области. Он заявил, что Украина не предупреждала США ни о каких операциях на территории России.

Об этом он заявил на брифинге 7 августа. Мэтью Миллер добавил, что Украина и не должна была оповещать союзников о своей тактике, поэтому в этом не видят ничего необычного.

"Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им средства и консультируем их. Но когда речь идет о ежедневной тактике, когда речь идет о ежедневных ударах, иногда мы общаемся с ними, иногда – нет. И уместно им самим принимать соответствующие решения", – отметил он.

На вопрос о том, нарушают ли действия ВСУ в Курской области запрет США на удары по РФ американским оружием, Миллер ответил уклончиво. Он добавил, что политика Белого Дома в этом вопросе не изменилась.

"Отвечу так. Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они (украинцы. – ред.) сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают", – сказал представитель Госдепа на брифинге.

Он также отметил, что заявления президента РФ Владимира Путина о "провокации Украины" в Курской области звучат иронично. Сейчас США находятся на связи с представителями Украины касательно событий в Курской области, но право комментировать происходящее остается за Украиной.

"Я видел сообщение российских властей. С их стороны иронично (в оригинале: It's a bit rich coming from them. – Ред.) называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года", – сказал Мэтью Миллер.

Он подчеркнул, что Украина в праве самостоятельно принимать решения о том, какие военные операции проводить и каким способом.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что союзники в Европе отреагировали на бои в Курской области. Там напомнили, что Украина имеет право на самооборону.