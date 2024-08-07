"Це війна України": у США відповіли на скиглення РФ про операцію в Курській області

У США відмовилися коментувати бої у Курській області замість української сторони

Представник Держдепу США Метью Міллер слідом за координатором зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джоном Кірбі прокоментував ситуацію в Курській області. Він заявив, що Україна не попереджала США про жодні операції на території Росії.

Про це він заявив на брифінгу 7 серпня. Метью Міллер додав, що Україна і не мала сповіщати союзників про свою тактику, тому в цьому не бачать нічого незвичайного.

"Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді – ні. І доречно їм самим приймати відповідні рішення", – зазначив він.

На питання про те, чи порушують дії ЗСУ у Курській області заборона США на удари по РФ американською зброєю, Міллер відповів ухильно. Він додав, що політика Білого Дому у цьому питанні не змінилася.

"Відповім так. Нічого в нашій політиці не змінилося, і тими діями, які вони (українці) зараз роблять, вони нашу політику не порушують", — сказав представник Держдепу на брифінгу.

Він також зазначив, що заяви президента РФ Володимира Путіна про "провокацію України" в Курській області звучать іронічно. Наразі США перебувають на зв’язку з представниками України щодо подій у Курській області, але право коментувати те, що відбувається, залишається за Україною.

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхньої сторони іронічно (в оригіналі: It’s a bit rich coming from them. – Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність та суверенітет України, починаючи з 2014 року", – сказав Метью Міллер.

Він підкреслив, що Україна має право самостійно приймати рішення про те, які військові операції проводити і яким способом.

Також "Телеграф" розповідав про те, що союзники у Європі відреагували на бої у Курській області. Там нагадали, що Україна має право на самооборону.