"Перехопити ініціативу": військовий аналітик назвав важливість бойових дій під Курськом

Росія не має резервів

Україна, яка бореться зі значно сильнішим ворогом, може перехопити ініціативу в росіян тільки нестандартно та асиметрично. Одним з таких нестандартних рішень можуть стати й події у Курській області.

Таку думку висловив військовий аналітик Михайло Самусь в інтерв'ю "Українській правді". Він зазначив, що не поділяє думку деяких аналітиків, які вважають, що зараз Україна має зайняти стратегічну оборону і збирати сили на 2025–2026 роки. Адже геополітична ситуація розвивається так, що шансу в нас може і не бути.

"Задум Кремля – прорвати фронт і примусити Україну до капітуляції на фоні зміни геополітичної обстановки. Насамперед йдеться про вибори в США і ймовірність приходу до влади Трампа, який може закликати Путіна і Зеленського до переговорів. Це накладає на весь 2024 рік відбиток того, що нам справді треба спробувати переламати ситуацію", — впевнений Самусь.

На думку аналітика, одним з таких нестандартних рішень може бути блокада Криму, який є "центром тяжіння" цієї війни й для України, й для Росії. Навіть втрата Росією ефективного контролю в Криму зламає всі її плани, і Україна зможе перехопити ініціативу.

За його словами, це може бути знищення Керченського мосту, перерізання наземного коридору до Криму, знищення систем ППО та базування російської авіації й флоту на території Криму. Водночас те, що зараз відбувається у Курській області теж може бути варіантом нестандартних операцій Сил оборони України.

"З іншого боку, якщо уявити, що в результаті ситуації в Курській області буде взято під контроль обласний центр, то російська пропаганда може зробити вигляд, що нічого не відбулося. Бо якщо це визнати (контроль українськими Силами оборони населених пунктів у Курській області РФ, – ред) – то це значить визнати слабкість режиму, і треба буде проводити загальну мобілізацію", — сказав Самусь.

Він додав, що Росія не має резервів. Отже, для нормалізації ситуації у Курській області, їй доведеться зупиняти наступ на Донбасі.

"А зупинитися, щоб перекинути війська в Курську область – це абсолютно не входить в ту парадигму, яку Кремль собі створив", — резюмував Самусь.

Як розповідав "Телеграф", наслідок двох діб боїв у Курській області Росія могла втратити контроль над територією площиною у 350 квадратних кілометрів. Окрім того, Збройні сили України могли захопити понад десяток населених пунктів, оскільки просунулися щонайменше на 25 кілометрів вглиб регіону.