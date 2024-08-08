Все через Курську область? На фронті спостерігається цікаве явище

Ситуація залишається напруженою

Після початку бойових дій у Курській області кількість зіткнень між українськими силами та російськими загарбниками на фронті суттєво знизилася. Водночас у Сумській області інтенсивність боїв зросла.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, яке було оприлюднено вночі 8 серпня. Зазначається, що українські військові відбивають атаки росіян на всій лінії фронту, поступово виснажуючи його сили.

Усього за добу 7 серпня сталося 68 бойових зіткнень. Це суттєве зниження, оскільки протягом попередніх семи днів на фронті їхня кількість була на рівні сотні на добу.

З чим це пов’язано у повідомленні не зазначено, проте там зазначається, що на Сумському напрямі різко збільшилась інтенсивність боїв.

"Зросла інтенсивність бойових дій у Сумському напрямку. Ворог активно застосовує авіацію, гелікоптери, важке озброєння. Однак успіху не має. Зазнає значних втрат. Українські воїни роблять все можливе для захисту цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Також можна зауважити, що на ситуацію на Покровському напрямі це вплинуло мало, тому що там все ще було зафіксовано 21 бойове зіткнення, що можна порівняти з показниками попередніх днів. Цей напрямок, як і раніше, залишається найгарячішим.

Як повідомлялося раніше, на Заході припускають, що однією з цілей операції в Курській області могла бути спроба змусити росіян розтягнути сили, а також не допустити російського вторгнення до Сумської області. При цьому в Україні не підтверджують, що до бойових дій залучено регулярні підрозділи Сил оборони.