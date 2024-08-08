Війна — день 897: у Курській області точаться бої, а в Криму чути вибухи

Оперативно про головне за добу

Масштабні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту і поступово перекидаються на російську територію. Аналітики повідомляють, що росіяни змогли просунутися на Донеччині та захопити населений пункт Сергіївка, при цьому те, що відбувається в Курській області РФ, залишається прихованим за завісою таємниці. За деякими даними, росіяни до кінця 7 серпня вже втратили контроль над 350 квадратними кілометрами території, а бої відбуваються за 25 кілометрів від кордону. Україна, як і раніше, не коментує свою причетність до цієї атаки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 8 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Генштабі повідомили, що в останню добу суттєво зросла інтенсивність боїв на Сумщині, при цьому загальна кількість зіткнень знизилася до 68 за добу. Для порівняння, минулого тижня у середньому фіксувалося понад 100 зіткнень за добу.

00:00 У Курську вночі чули вибухи. Крім того, сигнал тривоги пролунав у військових частинах Севастополя.

Про новини та події 5 серпня ми розповідали тут: Війна – день 894: важка ситуація на Покровському напрямку, у росіян істерика через F-16

Про те, що відбувалося 6 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 895: росіяни посилюють атаки на Часів Яр і обстрілюють Україну ракетами від Кім Чен Ына

Із ситуацією в Україні за 7 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 896: у Курській області тривають бої, поки росіяни штурмують на Донбасі