Эвакуации в Курской области нет: как россияне наживаются на своих же людях

Россияне столкнулись с войной уже на территории своей страны, а их сограждане в это время пытаются на них же и заработать

На фоне боев в Курской области РФ и отсутствия эвакуации населения, некоторые россияне решили подзаработать на своих согражданах, обещая им вывезти их в безопасное место. Мошенники просят за свои услуги 100 долларов, но после получения оплаты исчезают.

Информация об этом была опубликована в оппозиционном Telegram-канале российских силовиков "ВЧК-ОГПУ". Отмечается, что уже появился ряд таких сообщений.

"Пользуясь тем, что нуждающиеся публикуют свои номера телефонов и номера телефонов родственников в открытых пабликах, мошенники делают рассылки с предложением внести предоплату за якобы помощь в вывозе из зоны боевых действий", — говорится в посте.

После получения оплаты аферисты тут же исчезают и больше не выходят на связь.

Отмечается, что увеличить свой доход решили и таксисты. Они подняли свой прайс за эвакуацию из приграничья. Местные жители жалуются, что те просят за заказ до 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети начала появляться информация о том, что якобы украинские военные зашли на территорию РФ и пошли вглубь Курской области. При этом за все эти дни Украина никак не прокомментировала эту информацию. Как рассказал военный аналитик Константин Машовец, уже 7 августа ВСУ якобы перерезали важную рокаду противника в Курской области дорогу Рыльск – Коренево – Суджа на отрезке Зеленый Путь – Свердликово.