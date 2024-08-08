Евакуації в Курській області немає: як росіяни наживаються на своїх людях

Росіяни зіткнулися з війною вже на території своєї країни, а їхні співгромадяни в цей час намагаються на них і заробити

На тлі боїв у Курській області РФ та відсутності евакуації населення деякі росіяни вирішили підзаробити на своїх співгромадянах, обіцяючи їм вивезти їх у безпечне місце. Шахраї просять за свої послуги 100 доларів, але після отримання сплати зникають.

Інформація про це була опублікована в опозиційному Telegram-каналі російських силовиків "ВЧК-ОГПУ". Зазначається, що вже з’явилася низка таких повідомлень.

"Користуючись тим, що ті, хто потребує, публікують свої номери телефонів і номери телефонів родичів у відкритих пабликах, шахраї роблять розсилки з пропозицією внести передоплату за нібито допомогу у вивезенні із зони бойових дій", — йдеться в пості.

Після отримання оплати аферисти одразу зникають і більше не виходять на зв’язок.

Зазначається, що збільшити свій дохід вирішили й таксисти. Вони підняли свій прайс за евакуацію з прикордоння. Місцеві жителі скаржаться, що ті просять на замовлення до 40 тисяч рублів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня у мережі почала з’являтися інформація про те, що нібито українські військові зайшли на територію РФ і пішли вглиб Курської області. За всі ці дні Україна ніяк не прокоментувала цю інформацію. Як розповів військовий аналітик Костянтин Машовець, вже 7 серпня ЗСУ нібито перерізали важливу рокаду супротивника в Курській області дорогу Рильськ – Коренево – Суджа на відрізку Зелений Шлях – Свердликово.