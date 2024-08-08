Оружие победы. Чем вооружены части, захватившие плацдарм в Курской области

Преимущество в технике и вооружение позволяет успешно развивать наступление

Начавшееся 6 августа наступление ВСУ на Курскую область РФ уже привело к разгрому сил прикрытия границы и утрате россиянами контроля над 350 квадратных километров территории региона. Не последнюю роль в этом сыграла мощная техника, имеющаяся на вооружении украинских частей.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале Ukrainian militant, можно увидеть сразу несколько единиц техники белым треугольником на борту. Именно такой тактический знак опознания своих имеют подразделения, атаковавшие Курскую область.

На видео попали танк Т-80БВ, установка разминирования УР-77, инженерная машина разграждения ИМР-2 и бронетранспортеры — американский M1126 Stryker и БТР-80, что говорит о серьезной подготовке атаки. К примеру, части Российского добровольческого корпуса в своих рейдах применяли в основном легкие колесные БТР и совсем не имели инженерной техники.

Танк Т-80БВ был создан еще в СССР и производился с 1985 года. Его основным отличием от линейки прочих танков Советского Союза был газотурбиновый, а не дизельный двигатель. Хотя газовая турбина имеет ряд преимуществ – меньший вес при большей мощности, более продолжительное время работы эксплуатации, такие двигатели на танковой технике редкость. Причина тому – большая сложность, цена и расход топлива.

Однако Т-80БВ имеет свои преимущества: например, серьезную лобовую броню — трехслойное комбинированное бронирование с керамическим наполнителем.

Американский бронетранспортер M1126 Stryker появился на вооружении ВСУ в 2023-м году и отличается хорошей для своего класса броней. Она дает круговую защиту от поражения 14,5-мм бронебойными пулями и осколками 152-мм снарядов. Вооружение при этом может варьироваться от 12,7- мм пулемета до 30-мм пушки и 40-мм гранатомета.

БТР-80 на 4 тонны легче Stryker и хуже бронирован, к примеру огонь пулеметов 12,7 и 14,5 мм для машины могут оказаться фатальными. Также штатное вооружение слабее – максимум пулемет калибра 14,5-мм, но существуют и украинские модификации с установкой более серьезного оружия вплоть до 30-мм пушек.

ИМР-2 и УР-77 являются специальной техникой, предназначенной для разминирования и разграждения дорог, по которым идут атакующие части. Это еще раз доказывает серьезную подготовку к наступлению.

Отметим, что, по данным Минобороны РФ, в Курской области якобы оперирует 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Однако Министерство обороны Украины не подтверждает действия частей ВСУ в Курской области.

В то же время сама 22-я мехбригада при создании имела на вооружении БМП-1 и польские Rosomak, САУ "Акация" и "Гвоздика", РСЗО "Град", 23-мм счетверенные установки ЗУ-23-4. А также модификации танка Т-72: украинские АМТ, чешские EA и польский PT-91 Twardy.

Заметим, что всему этому российские оккупанты могли противопоставить лишь стрелковое оружие. Самым мощным доступным им средством огневого поражения оказались противотанковые ракеты.