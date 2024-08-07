Прошли полпути до Курской АЭС? Маршрут ВСУ после прорыва границы (карта)

Как и куда продвигались ВСУ после прорыва границы с Россией

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Российские пропагандисты сообщают, что бойцы прошли полпути к Курской АЭС.

"Телеграф" изучил маршрут ВСУ на территории России. На картах показаны направления движения украинских воинов на территории РФ.

Граница РФ была прорвана ВСУ в районе Сумской области. Подразделения двинулись в сторону населенных пунктов Олешня, Роголевка, Лебедевка, Леонидово, Зеленый Шлях, Обуховка, Любимовка и другие. Судя по сообщения российских пропагандистов, эти и другие приграничные населенные пункты перешли под контроль ВСУ.

Более того, в сети сообщают о том, что из города Суджа эвакуировали все население, а ВСУ удалось захватить "одну из самых больших насосных газораспределительных станций в Европе" в районе этого населенного пункта. По словам пропагандистов, полпути до Курской АЭС ВСУ уже прошли. На карте видно, что от Суджи до города Курчатов, где и находится Курская АЭС, около 60 км.

Ранее мы рассказывали о том, что любая неосторожная провокация с атомной станцией, и может случиться второй Чернобыль. Дело в том, что на этой АЭС установлены те же энергоблоки, что и на Чернобыльской.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на бои в Курской области отреагировал президент РФ Владимир Путин. Он экстренно созвал Совбез РФ, но ничего путнего не сказал. Прорыв государственной границы он назвал "неразбирательной стрельбой" и "масштабной провокацией Киева".

Напомним, что что перввые сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области появились в сети 6 августа. Спустя несколько часов в РФ признали этот факт и рассказали о первых потерях. Военный эксперт Павел Нарожный нашел три плюса для Украины от ситуации в Курской области.