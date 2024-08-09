В российском Липецке прогремели мощные взрывы: горит аэродром, проводится эвакуация жителей (видео)

Росвласти заявили о пострадавших

В ночь на пятницу, 9 августа, российский город Липецк был массированно атакован беспилотниками. Прогремело несколько сильных взрывов, после них вспыхнул пожар на аэродроме, возникла детонация "взрывоопасных объектов". В области введен режим ЧС, власти эвакуируют жителей четырех населенных пунктов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в 3:14 написал в своем Telegram-канале, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Он добавил, что "произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений".

"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения", — сообщил он.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Российские паблики со ссылкой на местных жителей написали, что в Липецке раздалось от трех до десяти взрывов. Они сопровождались вспышками в небе.

Незадолго до 5 часов утра губернатор заявил, что на территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Проводится эвакуация четырех населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка, всего 416 домовладений. Часть жителей, пишет чиновник, решили не покидать дома и сидят по подвалам. Все 4 населенных пункта находятся рядом с военным аэродромом.

МЧС России по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме. Ведомство подтвердило слова местных жителей, которые публикуют эмоциональные видео пожара и заявляют, что горит аэродром.

Кроме того, в Липецке и в Липецком муниципальном округе остановлено движение пассажирского транспорта. Артамонов призвал жителей оставаться дома, а предприятиям и организациям "не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости".

"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка", — написал Артамонов.

Как сообщал "Телеграф", громко в ночь на 9 августа было и в оккупированном Крыму. Взрывы слышали в Севастополе, возле Симферополя, а также в Сакском и Черноморском районах, которые, по заявлениям оккупантов, якобы атаковали беспилотники и даже ракеты.