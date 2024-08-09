Взрывы в оккупированном Крыму: под ударами Севастополь, Симферополь и несколько районов

Сильные взрывы ночью были слышны в нескольких районах оккупированного полуострова

Во временно оккупированном россиянами Крыму в ночь на 9 августа было очень громко. Взрывы слышали в Севастополе, возле Симферополя, а также в Сакском и Черноморском районах, которые, по заявлениям окупантов, якобы атаковали беспилотники и даже ракеты.

Об этом писали местные информационные каналы. Уже достаточно традиционно местные власти заявили, что все, мол, было сбито, и даже приписали себе "сбитие" ракеты "Нептун" в результате работы противовоздушной обороны возле Севастополя.

"По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном удалении от берега", – написал гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев. При этом местные паблики написали, что в гавань Севастополя прорвался беспилотник.

Кроме этого, в Сакском районе были слышны взрывы, россияне заявили про якобы сбитие беспилотника, похожая картина была в Черноморском районе. В последнем местные жители написали, что один из взрывов был попаданием в неизвестный объект возле села Красносельское.

Временно оккупированный Симферополь также не спал из-за взрывов. В частности, сильный взрыв был слышен в районе н/п Пионерское.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в оккупированном Севастополе, а также в Саках и Заозерном раздались взрывы. Крым был под массированной атакой, по предварительным данным, атакован судоремонтный завод Черноморского флота.

3 августа стало известно, что украинские военные смогли нанести удары по российской подводной лодке во временно оккупированном Крыму. Кроме того, были существенно повреждены четыре пусковые установки С-400.