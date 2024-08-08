Обломки падали на три села: в Крыму сгорел склад боеприпасов оккупантов (видео)

Россиянам пришлось остановить железнодорожное и автомобильное движение

Вечером 6 августа в Крыму сгорел склад с боеприпасами оккупантов. Из-за пожара перекрывали железнодорожное движение от станции "Джанкой" до станции "Симферополь".

Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на свои источники в экстренных службах оккупантов в Крыму. По его данным, пожар возник вечером в понедельник на складе боеприпасов на месте временной дислокации 104 гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе сел Ленинское и Звездное Красногвардейского района.

Из-за пожара оккупанты были вынуждены пришлось остановить движение по железной дороге от станции "Джанкой" до станции "Симферополь". Это — отрезок около 100 километров.

Во время пожара детонировали боеприпасы. Их обломки падали рядом с жилыми домами в селах Звездное, Ленинское, Андреевка. Информации о возможных пострадавших нет. Оккупационные "власти" инцидент не комментировали. Точные причины пожара неизвестны.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", из-за пожара была перекрыта также автомобильная дорога. Также сообщалось, что с зимы 2024 года российские военные, обслуживающие склады боеприпасов, где произошел пожар, живут на территории бывшего животноводческого комплекса в селе Звездное.

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Как сообщал "Телеграф", в тот же день, 6 августа, в Крыму прогремели мощные взрывы. Сообщалось о пожаре у аэродрома "Октябрьское". Он сейчас не используется, но на его складах у села Звездное, российские военные хранят боеприпасы. Именно там и случился пожар.