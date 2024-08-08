Уламки падали на три села: у Криму згорів склад боєприпасів окупантів (відео)

Росіянам довелося зупинити залізничний та автомобільний рух

Увечері 6 серпня у Криму згорів склад з боєприпасами окупантів. Через пожежу перекривали залізничний рух від станції "Джанкой" до станції "Сімферополь".

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA із посиланням на свої джерела в екстрених службах окупантів у Криму. За його даними, пожежа виникла у понеділок на складі боєприпасів на місці тимчасової дислокації 104 гвардійської десантно-штурмової дивізії в районі сіл Ленінське та Зоряне Червоногвардійського району.

Через пожежу окупанти були змушені зупинити рух залізницею від станції "Джанкою" до станції "Сімферополь". Це відрізок близько 100 кілометрів.

Під час пожежі детонували боєприпаси. Їхні уламки падали поряд із житловими будинками у селах Звездное, Ленінське, Андріївка. Інформації щодо можливих постраждалих немає. Окупаційна "влада" інцидент не коментувала. Точні причини пожежі невідомі.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", через пожежу було перекрито також автомобільну дорогу. Також повідомлялося, що із зими 2024 року російські військові, які обслуговують склади боєприпасів, де сталася пожежа, мешкають на території колишнього тваринницького комплексу в селі Звездное.

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Як повідомляв "Телеграф", того ж дня, 6 серпня, у Криму пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про пожежу біля аеродрому "Октябрьское". Він зараз не використовується, але на його складах біля села Звездное російські військові зберігають боєприпаси. Саме там і сталася пожежа.