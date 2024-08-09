У російському Липецьку пролунали потужні вибухи: горить аеродром, проводиться евакуація жителів (відео)

Росвлада заявила про постраждалих

У ніч на п’ятницю, 9 серпня, російське місто Липецьк було масовано атаковане безпілотниками. Пролунало кілька сильних вибухів, після них спалахнула пожежа на аеродромі, виникла детонація "вибухонебезпечних об’єктів". В області запроваджено режим НС, влада евакуює мешканців чотирьох населених пунктів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов о 3:14 написав у своєму Telegram-каналі, що Липецьк зазнав масованої атаки БПЛА. Він додав, що "відбулася детонація вибухонебезпечних об’єктів далеко від цивільних будівель".

"Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання", — повідомив він.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Російські пабліки з посиланням на місцевих жителів написали, що у Липецьку пролунало від трьох до десяти вибухів. Вони супроводжувалися спалахами у небі.

Незадовго до 5 години ранку губернатор заявив, що на території Липецького муніципального округу для ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об’єктів вводиться режим НС. Проводиться евакуація чотирьох населених пунктів: Копцеви хутори, Федорівка, Яківливка, Тинковка, всього 416 домоволодінь. Частина мешканців, пише чиновник, вирішили не залишати вдома і сидять по підвалах. Усі чотири населені пункти розташовані поряд з військовим аеродромом.

МНС Росії по Липецькій області повідомило про займання на військовому аеродромі. Відомство підтвердило слова місцевих жителів, які публікують емоційні відео пожежі та заявляють, що горить аеродром.

Крім того, у Липецьку та Липецькому муніципальному окрузі зупинено рух пасажирського транспорту. Артамонов закликав мешканців залишатися вдома, а підприємствам та організаціям "не залучати співробітників до роботи до скасування червоного рівня без екстреної необхідності".

"За попередньою інформацією, в результаті атаки БПЛА постраждали 6 людей. Всім постраждалим надається допомога в Ліпецьких лікарнях", — написав Артамонов.

Як повідомляв "Телеграф", голосно в ніч проти 9 серпня було і в окупованому Криму. Вибухи чули у Севастополі, біля Сімферополя, а також у Сакському та Чорноморському районах, які, за заявами окупантів, нібито атакували безпілотники та навіть ракети.