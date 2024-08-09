Окупанти завдали удару по супермаркету в Костянтинівці: є постраждалі (відео)

Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії

У п'ятницю, 9 серпня, окупанти вчергове завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Постраждав об'єкт соціальної інфраструктури — супермаркет "Екомаркет".

Внаслідок цього виникла пожежа. Про це повідомляють у місцевих каналах. Інформацію про удар по місту підтвердив Суспільне Донбас начальник МВА Сергій Горбунов.

UPD: станом на 12:40 є 2 загиблих і 17 поранених. Вадим Філашкін пише, що пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.

Попередньо, всередині будівлі були люди. На кадрах, які поширюють в мережі видно, що з різних куточків міста здіймається дим. Будівля самого супермаркету палає.

У Донецькій ОВА заявили, що в Костянтинівці щонайменше 7 людей поранені. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії.

"Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби", — йдеться в повідомленні очільника ДОВА Вадима Філашкіна.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 8 серпня, зранку у Дніпрі пролунав потужний вибух. Попередньо, наші захисники працювали по ворожому розвідувальному дрону, який кружляв над містом.