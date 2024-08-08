Потужний вибух прогримів у Дніпрі: усі подробиці (фото)

Голова області підтвердив вдалу роботу ППО

У четвер, 8 серпня, зранку у Дніпрі пролунав потужний вибух. Попередньо, наші захисники працювали по ворожому розвідувальному дрону, який кружляв над містом.

Як зазначає кореспондент "Телеграфу", потужний вибух було чутно у різних куточках міста.

"Дніпро вибухи. Працює ППО по БПЛА", — написали монітори.

В небі над містом було видно слід від ракети, яка збила дрон.

О 12:19 повідомили про відбій повітряної тривоги у Дніпрі. Оголосили її за кілька хвилин до вибуху.

Тоді монітори писали: "Південна частина міста, може бути чутно роботу по металобрухту (БПЛА — Ред.), також уважно до балістичної загрози".

Вдалу роботу протиповітряної оборони вже підтвердив голова обласної військові адміністрації Сергій Лисак.

"Оборонці з ПвК "Схід" збили в області ворожий БпЛА", — написав він.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах та Харкові пролунали потужні вибухи. Під удар окупантів потрапила лікарня. По Харкову ворог вдарив ракетою "Іскандер-М", влучивши у центрі міста в житлову забудову.

Водночас в ніч на 8 серпня у Криму згорів склад боєприпасів окупантів. Через пожежу перекривали залізничний рух від станції "Джанкой" до станції "Сімферополь".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві та Броварах пролунали вибухи одразу після оголошення тривоги. 5 серпня, за словами моніторів, удари було завдано північнокорейськими ракетами KN-23 ("Кімскандери").