Появилось видео последствий удара по российской колонне в Курской области: погибли десятки военных

Россияне требуют "расстрелов" командиров, которые отдали приказ двигаться большой группой

В Рыльском районе Курской области в ночь на 9 августа атаке подверглась большая колонна российской техники. Z-каналы пишут об ударе HIMARS, после которого техника начала гореть. В сети появилось новое видео последствий.

Кадры снял местный житель утром 9 августа. На них — множество сгоревшей военной техники россиян вдоль дороги, по которой она двигалась. Видно также большое количество погибших российских военных, в сети пишут что их может быть до 100 человек.

В комментариях россияне возмущаются, что в то время, как в Курской области идут бои, кто-то приказал военным двигаться по дороге большой колонной. Они призывают "расстрелять" или "повесить" тех, кто несет за это ответственность.

"Я тоже посмотрел видео, кто отдал этот приказ, расстрелять, а лучше повесить, публично, чтобы все видели и знали, что с предателями будет. Считаю это намеренное предательство", "Не смогла досмотреть до конца *ука, к стенке таких командиров, которые отдали такой приказ, за измену Родине", — пишут россияне в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит в Курской области. По данным российских "военкоров", там продолжаются бои, под полным или частичным контролем ВСУ находится 11 населенных пунктов.