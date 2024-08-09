В Курской области ночью прогремели мощные взрывы, начался пожар (видео)

Местные пишут, что могли уничтожить до 10 грузовиков, у которых была живая сила россиян

В Курской области РФ в ночь с 8 на 9 августа мощные взрывы прогремели в Рыльском районе. Официальной информации о взрывах пока нет, хотя на городе попаданий вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщили российские информационные каналы. Местные жители в социальных сетях активно комментируют произошедшее, отмечая, что взрывы произошли в населенном пункте Октябрьское, и что там была уничтожена военная колонна российской армии.

Также появились видеозаписи пожаров на месте взрывов. Местные пишут, что взрывы могли уничтожить до 10 грузовиков, в которых была живая сила россиян. Однако эта информация пока не подтверждена.

Между тем, ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента Владимира Зеленского на условиях анонимности сказал, что Украина теперь якобы контролирует газоизмерительную станцию "Газпрома" примерно в 8 км от России.

Также "Телеграф" писал о том, что во время боев в Курской области якобы были замечены немецкие танки. В Германии уже прокомментировали информацию.

Напомним, в сети появились кадры взятия в плен большого количества российских военных на КПП "Суджа" на территории Курской области России. Около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белое знамя.